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«Печальное зрелище». Жители Донецка жалуются на пустые «Амсторы»
29.08.2018 15:30
В социальных сетях жители оккупированного Донецка сообщают, что в прошлом крупнейшая торговая сеть города «Амстор» сейчас находится на грани банкротства.
Местный житель отмечает, что недавно посетил магазин на бульваре Шевченко и был поражен скудным ассортиментом товаров и отсутствием покупателей. Мужчина пишет: «Донецк. Зашел в „Амстор“, что на б. Шевченко напротив торгового института. Печальное зрелище. Жидкий выбор товаров, в зале чел. 15 бродит, боится заблудиться. Работают только две кассы, очереди нет от слова СОВСЕМ. Купил бутылку пива спасти торг. сеть, которую тоже освободили от хунты,».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Амстор, ДНР, жалобы
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