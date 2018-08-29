Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом

29.08.2018 15:45

​Подразделения украинской армии провели предупредительную акцию в отношении россиян, показав оккупантам, что будет их ждать в случае попытки наступления на украинские позиции на азовском направлении.

Впечатляющее видео было опубликовано штабом Операции Объединенных сил в социальной сети. Оперативные маневры были проведены по указанию командующего генерал-лейтенанта Сергея Наева, задействовав экипажи армейской авиации и бронетанковые подразделения для уничтожения условного противника при попытке высадиться на побережье Азовского моря.

На опубликованных кадрах видно, что штаб ООС подключил к маневрам и вертолетную авиацию, силами которой условный противник был разгромлен на морской и сухопутной части территории Украины.



Источник: www.dialog.ua