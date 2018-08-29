В Азовском море могут начаться прямые столкновения с Россией

29.08.2018 12:48

Вчера, 28 августа, в Украине стартовали военные учения "Шторм - 2018", направленные на усиление берегов Азовского моря.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко, передает "Диалог.UA". Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал, что РФ в итоге пожалеет за тот экономический террор, который она устроила в Азовском море.

По его словам, в данных учениях примут участие не только украинские ВМС, но и группы Государственной службы специального транспорта Министерства обороны Украины, Государственной пограничной службы Украины, Сухопутных войск, Сил специальных операций ВСУ, Воздушных сил, Национальной гвардии Украины. Воронченко сообщил, что данные учения проводятся для того, чтобы отработать навыки отбития удара агрессора с моря.

Также главной проверкой является содействие всех военных под единым командным штабом и скорость реагирование на чрезвычайные ситуации. Он заверил, что учения проходят как с морской, так и с воздушной подготовкой, которая включает в себя огромный комплекс мероприятий. Политолог Кирилл Молчанов предложил решать проблему агрессии Российской Федерации в Азовском море дипломатическим путем. Госдеп начал оказывать давление на Россию из-за задержаний в Азовском море.



Источник: www.dialog.ua