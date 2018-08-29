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Архив - Донецкая область

В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП

29.08.2018 12:04
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В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» устроили ДТП, разбив при этом два автомобиля.

Во временно оккупированном Донецке накануне в вечернее время, около 18:00-18:30 в районе шахты 19 на Текстильщике устроили ДТП в результате которого «машины в хлам». Об этом сообщает сторонница боевиков «ДНР» Света Осипова:

«Сегодня ДТП шахта 19 Текстильщик район 18-00…18-30 и снова военные, машины в хлам, Слава Богу хоть сами живы».

Однако, «официальных сообщений» нигде нет.

Ранее во временно оккупированной Горловке пьяный боевик «ДНР» на УАЗе врезался в легковой автомобиль, в результате чего погибли 2 человека. Боевик остался жив.

 

Источник:  «Ведомости Донбасса»



Теги: Донецк, Донбасс, ДТП, ДНР, боевики
 
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