В Донецке боевики «ДНР» устроили масштабное ДТП

29.08.2018 12:04

Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» устроили ДТП, разбив при этом два автомобиля.

Во временно оккупированном Донецке накануне в вечернее время, около 18:00-18:30 в районе шахты 19 на Текстильщике устроили ДТП в результате которого «машины в хлам». Об этом сообщает сторонница боевиков «ДНР» Света Осипова:

«Сегодня ДТП шахта 19 Текстильщик район 18-00…18-30 и снова военные, машины в хлам, Слава Богу хоть сами живы».

Однако, «официальных сообщений» нигде нет.

Ранее во временно оккупированной Горловке пьяный боевик «ДНР» на УАЗе врезался в легковой автомобиль, в результате чего погибли 2 человека. Боевик остался жив.

Источник: «Ведомости Донбасса»