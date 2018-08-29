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В Донецке назревает зачистка

29.08.2018 19:00
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В Донецке назревает зачистка

Бывший главарь горловских боевиков Игорь "Бес" Безлер намекает, что в случае начала зачистки на оккупированной Донетчине, так называемые "чиновники" "ДНР" массово побегут в Киев. 

Об этом он написал на своей странице в социальной сети. 

"Вот интересно, сколько разного рода "министров" и депутатов" этой банановой республики под кличкой ДНР рванет в Киев рассказывать различного рода басни, когда реально начнут чистить эту клоаку, что они "строили" 4 года", - пишет боевик (Орфография и стиль автора публикуются без изменений". 

Безлер отмечает, что российским наемникам на передовой в этот момент не помешает, как можно больше боеприпасов.

 

Источник: https://tribun.com.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, война, зачистка, ООС
 
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