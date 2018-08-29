В Донецке назревает зачистка

29.08.2018 19:00

Бывший главарь горловских боевиков Игорь "Бес" Безлер намекает, что в случае начала зачистки на оккупированной Донетчине, так называемые "чиновники" "ДНР" массово побегут в Киев.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Вот интересно, сколько разного рода "министров" и депутатов" этой банановой республики под кличкой ДНР рванет в Киев рассказывать различного рода басни, когда реально начнут чистить эту клоаку, что они "строили" 4 года", - пишет боевик (Орфография и стиль автора публикуются без изменений".

Безлер отмечает, что российским наемникам на передовой в этот момент не помешает, как можно больше боеприпасов.

Источник: https://tribun.com.ua