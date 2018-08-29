Важная информация! Пункт пропуска "Новотроицкое" на Донбассе закрыт

29.08.2018 17:15

Пункт пропуска закрыт из-за пожаров, которые вызвали детонацию мин

Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на Донбассе временно закрыт. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ в Twitter.

Как сообщается, КПВВ "Новотроицкое" временно закрыт из-за детонации мин.

"По наблюдениям СММ ОБСЕ, КПВВ в подконтрольном правительству Новотроицком временно закрыт из-за пожаров, которые вызвали детонацию мин в данном районе", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что контрольные пункты вьезда-выезда на Донбассе с 1 сентября 2018 года уменьшают время работы и будут работать ежедневно с 7:00 до 18:30. Сейчас КПВВ работают с 06:00 до 20:00.

Отметим, ранее временно закрывался пункт пропуска "Майорское", тогда причиной закрытия пукта пропуска были обстрелы со стороны боевиков.

Источник: https://www.rbc.ua