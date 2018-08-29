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Важно! ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА ВЫВОЗА ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ КПВВ НА ДОНБАССЕ
Изменения порядка вывоза детей за границу коснулись также и контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.
Выезд на неподконтрольные территории Украины граждан до 16 лет в сопровождении одного из родителей или других уполномоченных лиц возможно без нотариально заверенного согласия второго родителя, если есть справка об уплате алиментов.
Также, тому из родителей, кто проживает с ребенком, законодательством предоставлено право без получения нотариально заверенного согласия второго родителя, самостоятельно решать вопрос о временном выезде ребенка с контролируемой территории Украины на срок до одного месяца.
В случае временного выезда на срок до одного месяца ребенка с инвалидностью, тому из родителей, кто проживает с ребенком и сопровождает его в поездке, достаточно предъявить пограничному наряду: справку, выданную органом государственной исполнительной службы об уплате алиментов или документ, выданный лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным МОЗ.
Пограничные наряды по проверке документов в КПВВ на линии разграничения уполномочены проверять по Единому реестру должников информацию о гражданах, которые намерены временно, на срок до одного месяца, вывезти ребенка без нотариально заверенного согласия второго родителя. При наличии информации о задолженности по решению об установлении свидания с ребенком пограничники отказывают в пересечении линии разграничения с ребенком тому с родителей, который намерен выехать с ребенком.
Кроме того, в случае злоупотребления правом на временный до одного месяца выезд ребенка, родителю, проживаю щему с ребенком, могут запретить вьезд на неподконтрольную территорию Донбасса на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя.
28 августа 2018 года, вступил в силу закон об изменении порядка вывоза детей за границу - №2475-VIII "О внесении изменений в некоторые акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты ребенка на надлежащее содержание".
Источник: http://novosti.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, правила, изменение, КПВВ
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