​Рядом с КПВВ "Новотроицкое" на Донбассе бушует пламя и гремят взрывы: подробности

30.08.2018 07:46

Рядом с КПВВ "Новотроицкое" на линии фронта вспыхнул серьезный пожар. Пункт пропуска был экстренно перекрыт.

О ЧП на КПВВ "Новотроицкое" рассказала ЛентаUA.net со ссылкой на штаб ООС, передает "Диалог.UA".

Пожар на линии фронта вспыхнул днем в среду, 29 августа. По неизвестной причине загорелась трава. Огонь быстро добрался до контрольного пункта ВСУ "Березовское-2", в результате чего начали взрываться минно-взрывные заграждения и неразорвавшиеся снаряды. Военные были экстренно эвакуированы в безопасное место. ОБСЕ уже подтвердила произошедшее, поделившись кадрами мощного пожара на линии фронта.

В результате ЧП штаб ООС принял решение на время закрыть КПВВ "Новотроицкое", что рядом с местом происшествия. Объекту был присвоен красный режим, означающий полный запрет на посещение гражданским лицам. КПП обещают открыть, как только пожар и детонация прекратятся. О пострадавших в результате пожара информации нет.