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Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям
Активность боевиков в районе проведения Операции ОС остается прежней, российские наемники цинично игнорируют "школьное перемирие", вынуждая ВСУ на ответный огонь.
Военные Путина за минувшие сутки совершили более 15 прицельных обстрелов позиций сил ООС, традиционно в нарушении "Минска" применив запрещенный калибр, передает "Диалог.UA".
На луганском направлении террористы атаковали расположения ВСУ возле Станицы Луганской, Светлодарска, Крымского, Попасной и др. Множество атак боевиками РФ было совершено на донецком направлении.
Здесь под огонь оккупантов попали позиции ООС возле Гнутово, Лебединского, Водяного, Чермалыка, Широкино,Талаковки и др. Сообщается, что ВСУ выстояли и за минувшие сутки не понесли потерь. С начала текущих суток 30 августа террористы обстрелял позиции украинских защитников в районе Луганского из станкового противотанкового гранатомета.
Теги: Россия, Донбасс, перемирие, боевики, ВСУ, обстрелы, наемники, РФ, ООС
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- У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»11:02
- Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям10:39
- Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов10:21
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