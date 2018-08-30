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ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ
30.08.2018 22:31
На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России.
В миссии ОБСЕ отметили: «Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ», передает donpress.com.
Наблюдатели отмечают, что Россия перевозила боеприпасы для российской тяжелого оружия в населенный пункт Хрустальное, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.
Теги: Россия, Донбасс, оружие, грузовик, граница, боеприпасы, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, РФ
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