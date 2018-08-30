ОБСЕ на Донбассе зафиксировала перевозку боеприпасов из РФ

30.08.2018 22:31

На Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России.

В миссии ОБСЕ отметили: «Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ», передает donpress.com.

Наблюдатели отмечают, что Россия перевозила боеприпасы для российской тяжелого оружия в населенный пункт Хрустальное, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.