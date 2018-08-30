Оккупационное «командование ЛДНР» будут сами решать, что является преступлением

30.08.2018 08:34

Оккупационное «командование» боевиков «ЛДНР» и российских оккупантов устранило «правоохранительные органы» оккупированных территорий Донбасса от расследования уголовных преступлений, совершенных боевиками «ЛДНР» и российскими наемниками.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает ГУР МО Украины, «российское оккупационное командование повысило уровень полномочий командиров соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ в отношении т.н. решения проблем, связанных с ростом количества преступлений и правонарушений на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по вине или с участием кадровых российских военнослужащих».

Так, во временно оккупированной Брянке, «командир 7 отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированый г. Брянка), своим решением ограничивший местным «правоохранителям» возможность расследовать обстоятельства совершения его подчиненным в районе Дебальцево дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло гражданское лицо, а виновник скрылся с места аварии».

Кроме того, «омандир 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК (оккупированый г. Луганск) запретил допускать местных «правоохранителей» к расследованию в случае открытия его подчиненными хаотичной стрельбы и подрыва боевых гранат в жилых кварталах вблизи расположения одного из подразделений».