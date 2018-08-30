Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов

30.08.2018 10:21

Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли временно оккупированных поселок Гольмовский. При этом называются адреса, расположенные в центре города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли поселок Гольмовский под временно оккупированной Горловкой. В своих сообщениях «руководитель представительства ДНР в СЦКК» Руслан Якубов назвал два дома расположенных Никитовском шоссе, в поселке Гольмовский, а вот третий адрес – улица Комсомольская – никакого отношения к поселку Гольмовский не имеет. Улица Комсомольская находится в самом центре города. Горловчане гадают, рассматривать такое заявление как «ошибку» или как «анонс». Второе пугает многих.