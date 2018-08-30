Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов

30.08.2018 10:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов

Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли временно оккупированных поселок Гольмовский. При этом называются адреса, расположенные в центре города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты обстреляли поселок Гольмовский под временно оккупированной Горловкой. В своих сообщениях «руководитель представительства ДНР в СЦКК» Руслан Якубов назвал два дома расположенных Никитовском шоссе, в поселке Гольмовский, а вот третий адрес – улица Комсомольская – никакого отношения к поселку Гольмовский не имеет. Улица Комсомольская находится в самом центре города. Горловчане гадают, рассматривать такое заявление как «ошибку» или как «анонс». Второе пугает многих.



Теги: Россия, Донбасс, адрес, ДНР, обстрелы, оккупанты, СЦКК
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх