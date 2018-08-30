- В Горловке резко увеличилась «внезапная» смертность. Общие цифры скрываются12:19
- Тихая эвакуация! Захарченко уехал на ПМЖ в Москву12:13
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута11:21
- У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»11:02
- Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям10:39
- Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов10:21
- Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось09:58
- Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа09:20
- Главари "Л/ДНР" свозили своих спутниц жизни в Южную Осетию: впервые опубликовано фото жены Пасечника09:11
Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает, что обстановка на временно оккупированной территории Донбасса остается напряженной, однако полностью контролируемой.
За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения Операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” пытались накалить ситуацию, передает "Диалог.UA".
В частности, пророссийские террористы 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В частности, противник вел прицельный огонь из 82-мм минометов, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
К счастью, потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение суток не было. Несмотря на то что интенсивность обстрелов позиций ВСУ заметно снизилась, оккупанты РФ не соблюдают всех условий “школьного” перемирия.
Напомним, боевики "ДНР" обстреляли детский сад в Верхнеторецком. Также боевиков на Донбассе накрыла мощная "ответка" ВСУ, у "ДНР/ЛНР" опять убитые.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, оккупанты, РФ, ООС
- Оккупанты РФ активизировались у Светлодарска: детали провокаций противника и мощный ответ ВСУ
- Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- «Гибнет цвет Новороссии»: боевики жалуются на огромные потери в Донбассе
- Плюс семь "200-х" и "300-х" у оккупантов РФ: боевики ответили за ранения воинов ВСУ и минометные обстрелы
- Более 20 провокаций боевиков отгремело на Донбассе за сутки: жизни двоих воинов ВС Украины под угрозой
- В Горловке резко увеличилась «внезапная» смертность. Общие цифры скрываются12:19
- Тихая эвакуация! Захарченко уехал на ПМЖ в Москву12:13
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута11:21
- У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»11:02
- Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям10:39
- Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов10:21
- Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось09:58
- Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа09:20
- Главари "Л/ДНР" свозили своих спутниц жизни в Южную Осетию: впервые опубликовано фото жены Пасечника09:11
- В Горловке резко увеличилась «внезапная» смертность. Общие цифры скрываются12:19
- Тихая эвакуация! Захарченко уехал на ПМЖ в Москву12:13
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны11:50
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута11:21
- У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»11:02
- Боевики Путина атакуют силы ООС запрещенным калибром по всем направлениям10:39
- Оккупанты «ДНР» называют несуществующие адреса обстрелов10:21
- Оккупанты РФ усыпляют бдительность бойцов ВСУ: число провокаций и обстрелов врага на Донбассе снизилось09:58
- Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа09:20
- Самая вредная поза для сна22:39
- Ученые назвали возраст «максимального счастья»22:15
- Названы сладости, которые можно есть во время диеты19:17
- Как вылечить плоскостопие взрослому: 10 советов17:25
- Шесть женских "недостатков", которые на самом деле притягивают мужчин21:57
- Не хотели портить праздник: ветеран АТО рассказал о причинах Иловайской трагедии20:31
- Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь19:33
- Тюремный прайс: что покупают и продают за решеткой17:45
- Мужчины по Знаку Зодиака за которыми, как за каменной стеной22:13
- Непрозрачная упаковка и охлажденность: как правильно выбрать молоко?20:40
- Оккупанты ОРЛО с 1 сентября вводят новые «правила дорожного движения»
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- В Донецке назревает зачистка
- Украина подняла боевую авиацию и вертолеты в небе над Донбассом
- Google закрывает свою социальную сеть
- «Захарченко ликвидируют»: «министр ДНР» сдался Украине и заговорил
- В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности
- Докучаевск попал под обстрел: уничтожен БелАЗ, погиб водитель
- Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ
- Стало известно, когда откроют КПВВ «Майорск»