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"Покорителю Лондона и Варшавы" Захарченко осталось недолго: Кремль ищет замену "накосячившему" главарю "ДНР"
В оккупированном Донецке возобновились слухи о скором решении Кремля убрать главаря "ДНР" Александра Захарченко.
О скором исчезновении одиозного "курмаршала" Захарченко сообщил сепаратистский telegram-канал "Мы из Сталино", передает "Диалог.UA".
"В Донецке снова слухи, и снова о вечном и наболевшем, а именно об отставке Друга всех захаровцев и покорителя Лондона и Варшавы", - сообщил ресурс, уточнив, что такие слухи в последнее время появляются все чаще. Однако последние имеют весьма важный "нюанс". "В этот раз Глава реально накосячил, а любое, даже самое ангельское терпение верхов имеет свой предел, так что слухи имеют под собой твердую почву", - рассказали в "Мы из Сталино", не захотев уточнить, чем именно провинился главарь кремлевской "ДНР".
По данным telegram-канала, сейчас Кремль занят поиском преемника Захарченко. С этим возникли сертезные проблемы, из-за чего и случилась задержка. "Кандидаты в цари уже устроили такой шум (выражусь вежливо) что хоть святых выноси, попутно облили друг друга обвинениями в работе на исбушку (СБУ - ред.) и воровстве всего что гвоздями не приколочено", - поделился ресурс, уточнив, что ищут московские "похожую на самостоятельную" фигуру, которая не будет трепыхаться, когда Кремль окончательно "сольет" Донбасс.
Теги: Донецк, Донбасс, СБУ, Кремль, оккупация, ДНР, Захарченко, воровство, соцсети
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