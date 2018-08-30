Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Покорителю Лондона и Варшавы" Захарченко осталось недолго: Кремль ищет замену "накосячившему" главарю "ДНР"

30.08.2018 07:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Покорителю Лондона и Варшавы" Захарченко осталось недолго: Кремль ищет замену "накосячившему" главарю "ДНР"

В оккупированном Донецке возобновились слухи о скором решении Кремля убрать главаря "ДНР" Александра Захарченко.

О скором исчезновении одиозного "курмаршала" Захарченко сообщил сепаратистский telegram-канал "Мы из Сталино", передает "Диалог.UA".

"В Донецке снова слухи, и снова о вечном и наболевшем, а именно об отставке Друга всех захаровцев и покорителя Лондона и Варшавы", - сообщил ресурс, уточнив, что такие слухи в последнее время появляются все чаще. Однако последние имеют весьма важный "нюанс". "В этот раз Глава реально накосячил, а любое, даже самое ангельское терпение верхов имеет свой предел, так что слухи имеют под собой твердую почву", - рассказали в "Мы из Сталино", не захотев уточнить, чем именно провинился главарь кремлевской "ДНР".

По данным telegram-канала, сейчас Кремль занят поиском преемника Захарченко. С этим возникли сертезные проблемы, из-за чего и случилась задержка. "Кандидаты в цари уже устроили такой шум (выражусь вежливо) что хоть святых выноси, попутно облили друг друга обвинениями в работе на исбушку (СБУ - ред.) и воровстве всего что гвоздями не приколочено", - поделился ресурс, уточнив, что ищут московские "похожую на самостоятельную" фигуру, которая не будет трепыхаться, когда Кремль окончательно "сольет" Донбасс.



Теги: Донецк, Донбасс, СБУ, Кремль, оккупация, ДНР, Захарченко, воровство, соцсети
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх