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Архив - Донецкая область

Россияне разыскивают пропавших на территориях Донбасса наемников через соцсети

30.08.2018 07:38
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Россияне разыскивают пропавших на территориях Донбасса наемников через соцсети

Жители РФ пытаются разыскивать отправившихся воевать на временно оккупированные территории Донбасса наемников через социальные сети.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

В то время, как официальные лица РФ на всех уровнях говорят о наемниках воюющих на временно оккупированных территориях Донбасса — «ихтамнет», родственники наемников пытаются разыскивать «ихтамнетов» через социальные сети.

Своего брата разыскивает Наталья Черемушкина:

«Ищу брата. Веденкин Вадим Валерьевич. 25.05.1969 гр. Последний раз выходил на связь в декабре 2017 года».



Теги: Россия, Донбасс, розыск, оккупация, наемники, соцсети, без вести пропавшие, РФ
 
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