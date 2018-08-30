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Россияне разыскивают пропавших на территориях Донбасса наемников через соцсети
30.08.2018 07:38
Жители РФ пытаются разыскивать отправившихся воевать на временно оккупированные территории Донбасса наемников через социальные сети.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
В то время, как официальные лица РФ на всех уровнях говорят о наемниках воюющих на временно оккупированных территориях Донбасса — «ихтамнет», родственники наемников пытаются разыскивать «ихтамнетов» через социальные сети.
Своего брата разыскивает Наталья Черемушкина:
«Ищу брата. Веденкин Вадим Валерьевич. 25.05.1969 гр. Последний раз выходил на связь в декабре 2017 года».
Теги: Россия, Донбасс, розыск, оккупация, наемники, соцсети, без вести пропавшие, РФ
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