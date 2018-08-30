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Ситуация в пунктах пропуска утром 30 августа
Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.
По состоянию на утро 30 августа, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими:
Майорск — в сторону Бахмута 30 авто, в Горловку 50.
Марьинка — в сторону Курахово нет авто, в Донецк 40.
Новотроицкое — не работает.
Гнутово — в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 20.
Вчера, около 16.00, по решению командующего объединенных сил, в связи с пожаром степного массива вблизи контрольных постов «Березовое 1» и «Березовое 2», в контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое» был введен режим «красный», и была прекращена работа по пропуску граждан.
Сейчас пожар вблизи КПВВ «Новотроицкое», из-за постоянной детонации взрывоопасных предметов, не локализован. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения не производится.
Информация от очевидцев (обновляется):
КПВВ «Майорск»
7:08 На Горловку перед шлакбаумом 16 машин.
7:42 На Никитовке машин 30-40 в сторону Майорска.
КПВВ «Марьинка»
7:11 Каргил машин 60 льготы. Обычной не знаю но оч много. Так сказали.
7:47 Марьинка на Донецк пусто.
9:01 Каргил сейчас. Авто очередь на мосту, льготы до конца посадки. Пеших до 100 человек.
КПВВ «Гнутово»
8:26 На Гнутово час назад в сторону Мариуполя машин по 15.
Теги: Донбасс, пожар, граница, пограничники, Новотроицкое, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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