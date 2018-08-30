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Тихая эвакуация! Захарченко уехал на ПМЖ в Москву
Телеграмм-канал «Донецкий абориген» сообщает, что брат главаря «ДНР» Александра Захарченко уехал на ПМЖ в Москву.
Также стало известно, что дочь так называемого «министра доходов и сборов ДНР» Александра Тимофеева Алиса по настоянию отца переезжает на постоянное место жительство в Москву.
Так, «Донецкий абориген пишет»: «Не примите за преследование или же личную неприязнь, но мы опять вспомним Алису Тимофееву… Пока Папа на совещаниях и кофейных посиделках доказывает всем что Доходы и Сборы это навсегда, что позиции как никогда крепки и победа будет за ним, происходит тихая неспешная эвакуация близкого круга. Алисе Папа четко порекомендовал переезжать в Москву на ПМЖ. И аргументы в принципе правдоподобные: „Здесь уже делать нечего, тут нет ни денег, ни оборотов“. Все сходится, папа „социализм“ построил, денег в Республике действительно больше нет, зачем над собой издеваться»
По данным телеграмм-канала, для дочери «Ташкента» в Москве уже приобрели жилье и обеспечили ее стартовым капиталом для успешного ведения бизнесом. .
Источник ДонПресс
Теги: Донбасс, Москва, ДНР, Захарченко
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