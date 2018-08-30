У Захарченко в «ДНР» начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров»

30.08.2018 11:02

Оккупационные «власти ДНР» снова начали штрафовать автовладельцев за отсутствие «номеров ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» снова взялись за автовладельцев. Теперь людей не просто заставляют перерегистрировать автомобили, но и постоянно ездить с «номерами ДНР». За отсутствие «номера» «ГАИ ДНР» водителей облагает штрафом или отправляет автомобиль на штрафплощадку.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Дирівські гаїшники десь приблизно з суботи за відсутність реєстраційних номерів дири почали потроху штрафувати водіїв і іноді навіть забирати автівки до штрафмайданчику».