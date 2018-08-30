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Архив - Донецкая область

В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности

30.08.2018 08:00
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В "ДНР" смирились, что Путин их "кинул", и готовятся к новому громкому "референдуму" - подробности

По всей видимости, в террористической "ДНР" окончательно утратили надежду присоединиться к РФ. Готовятся к "референдуму" о независимости.

О новой инициативе в прокремлевской "республике" рассказал сепаратистский telegram-канал Inside Donetsk, передает "Диалог.UA".

По данным telegram-канала, в оккупированном Донецке активно готовятся к новому "референдуму". На нем, согласно планам оккупанта, граждане несуществующей "республики" будут голосовать по поводу своей независимости. Прорабатывает вопрос "Народный совет" непризнанной "ДНР".

"Настоящее время обсуждается - какими органами будет проведен "референдум", в какие сроки возможно его провести, как сформулировать вопрос, который будет вынесен на народное голосование и кто будет задействован в качестве международных наблюдателей", - сообщил сепаратистский ресурс, уточнив, что "референдум", по задумке, состоится только на оккупированной территории.



Теги: Донецк, Донбасс, Путин, голосование, независимость, референдум, ДНР
 
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