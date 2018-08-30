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В Горловке резко увеличилась «внезапная» смертность. Общие цифры скрываются
30.08.2018 12:19
Во временно оккупированной Горловке резко выросла «внезапная» смертность и количество суицидов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке резко выросло число «внезапных» смертей и число суицидов. Также постоянно без вести пропадают люди.
На аппаратном совещании оккупационной «администрации» Горловки были озвучены цифры за неделю — «внезапно» умерших — 50, суицидов – 5. Кроме того, 2 человека пропали без вести.
Число людей умерших в лечебных учреждениях или в результате хронических заболеваний старательно скрывается.
Теги: Донбасс, Горловка, смертность, увеличение
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