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Архив - Донецкая область

Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»

30.08.2018 09:41
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Жителям оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром»

Пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ЛДНР» и российским кураторам, через соцсетии пытаются навязать жителям временно оккупированных территорий «стокгольмский синдром».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Через соцсети на подконтрольных оккупационным «властям ЛДНР» и российским кураторам пабликах под видом «простых людей», якобы, пишущих комментарии, жителям временно оккупированных территорий Донбасса навязывают «стокгольмский синдром» — во всех проблемах виноваты не «ополченцы», а «власти ЛДНР». При этом оккупированные территории открыто называются «гетто». Если комментарии, в которых, хотя бы косвенно звучит критика в адрес оккупационных «властей» или «ополченцев» моментально удаляются, данный комментарий никто не трогает.

Вот что пишет одна такая «простая» «сторонница справедливости»:

«Алексей, гетто с названием ЛДНР поработило народ и поставила его на грань выживания! это сделали не ополченцы а те кто платит армии и кормит её гуманитаркой. марионетки олигархов. владельцев всей промышленности и торговли в ЛДНР».



Теги: Россия, Донбасс, гуманитарная помощь, пропаганда, гетто, оккупация, ДНР, ЛНР, соцсети
 
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