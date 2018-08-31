Конец близок: из разграбленной "ДНР" сбежали родные Захарченко и Тимофеева

31.08.2018 17:50

Родственникам выехавших из разграбленной боевиками "ДНР" хватит денег не только на успешный старт в стране "старшего брата", но и на ведение бизнеса, которое обеспечит родным главных карателей Донбасса безбедную жизнь.

Из оккупированной боевиками "республики" уезжают не только дети террористов, но и их остальные родственники, передает "Диалог.UA". Как стало известно из сообщения канала "Донецкий абориген", по настоянию "кошелька" Захарченко, а по совместительству "министра" Тимофеева, из "ДНР" выехала его дочь. Она уедет на ПМЖ в Москву. При этом по словам источника, "валить" из "ДНР" Алисе Тимофеевой порекомендовал именно ее папа, дав дочке денег не только на комфортабельное жилье в российский столице, но и капитал на открытие собственного дела. "И аргументы, в принципе, правдоподобные. "Здесь уже делать нечего, тут нет ни денег, ни оборотов"", - говорится в сообщении телеграмм-канала.

Также стало известно, что "эвакуировался" из "республики" и брат главаря "ДНР" Захарченко, который тоже выехал в Москву. В РФ сбежали вместе с "наличкой" и так называемые "топ-менеджеры" "отжатых" Захарченко и РФ предприятий, поняв что на разграбленной и уничтоженной территории им больше ничего не светит.

Пакуют чемоданы даже "высокопоставленные чиновники" из МГБ "ДНР", "прокуратуры", "полиции". "И пусть кто-то марает бумагу отчетами и цифрами, не помешает это натаскивать за бугор мешки с наличностью. Предприятия и недвижимость в Российской Федерации закуплено заранее, а большой объём наличности - прекрасный повод для роста даже в Москве", - сказано в сообщении.



Источник: www.dialog.ua