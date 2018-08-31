УБИТ ЗАХАРЧЕНКО. Смертельный взрыв в Донецке, в городе настоящий переполох

31.08.2018 18:27

Информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили даже фейковые службы "ДНР" и представители "правительства" донецких боевиков. Как стало известно, взрыв прогремел около получаса назад в оккупированном Донецке в известной забегаловке боевиков – ресторане "Сепаратист", передает "Диалог.UA".



По словам очевидцев, взрыв был настолько мощный и оглушительный, что его почувствовали во многих уголках Донецка, по городу воют сирены, к месту ЧП несутся скорые и полиция. "Знатно трухануло", "Машины в цетре орут", "Ужасный взрыв", "Бахнуло мощно, очень сильный взрыв", - сообщают очевидцы. Между тем некоторые источники не исключили, что произошло очередное смертельное покушение на террориста Захарченко, которого очевидцы видели в эпицентре ЧП как раз в тот момент, когда возле "Сепаратиста" прогремел взрыв.



По некоторым данным, кроме Захарченко есть и другие погибшие а также раненые, но их количество пока не уточняется. Очевидцы пишут, что площадь районе ресторана перекрыта, приехало очень много боевиков, все взято в оцепление. Уточняется, что ресторан расположен всего в 400 метрах от штаб-квартиры Миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке.



По некоторым данным, кроме Захарченко есть и другие погибшие а также раненые, но их количество пока не уточняется. Очевидцы пишут, что площадь районе ресторана перекрыта, приехало очень много боевиков, все взято в оцепление. Уточняется, что ресторан расположен всего в 400 метрах от штаб-квартиры Миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке.



Источник: www.dialog.ua