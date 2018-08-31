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В СММ ОБСЕ заявили об острой необходимости открытия новых КПВВ на Донбассе
31.08.2018 20:16
На Донбассе стоит открыть больше контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве, - передает корреспондент "ОстроВа".
"В среду я был на КПВВ возле "Новотроицкое", он был временно закрыт из-за пожара, который разгорелся поблизости. Закрытие этого КПВВ, как и закрытие КПВВ "Майорское", подчеркивает острую необходимость открытия большего количества КПВВ и переведение их на более длительный рабочий день", - сказал он.
"К счастью, на этой неделе КПВВ "Майорское" снова открыли, а сегодня утром открыли КПВВ в Новотроицком", - отметил А.Хуг.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, открытие, оккупация, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, КПВВ, ООС
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