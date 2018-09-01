Боевики «ДНР» говорят о потерях, о которых умалчивают главари

01.09.2018 08:37

Главари «ДНР» старательно скрывают потери в рядах боевиков «ДНР». Однако, сами боевики говорят об этих потерях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Главари «ДНР» старательно скрывают число потерь в рядах боевиков, заявляя, что «потерь нет». Однако, сами боевики в соцсетях сообщают о потерях. Фактически, ни одного дня без потерь не проходит, но боевики называют погибших «гражданами ДНР»:

«У нас за вчера погибший гражданин ДНР… каждый день … три дня три погибших…»,

«Оркопадеж И да — кто такие «граждане днр»???».