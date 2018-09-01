Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей

01.09.2018 16:31

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Горловке устроили тотальную проверку. У жителей города проверяются документы. Некоторых задерживают. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня во временно оккупированной Горловке горловчане не рискуют выходить из дому без документов из-за тотальной проверки боевиков «ДНР». В разных районах города у люде й проверяют документы. Те же, кто имел несчастье выйти из дому без документов рискуют быть задержаны «до выяснения личности». Аналогичная ситуация сегодня и во временно оккупированной Макеевке.

Вот что рассказывают горловчане и макеевчане в соцсетях:

«Горловка. Барнсли, кольцо на Димитрова, третья больница, 16 линия-проверка паспортов в машинах и рейсовых автобусах, у пассажиров тоже. Останавливают всё. Смотрят прописку. Без паспорта забирают до выяснения личности»,

«На Мотеле пробка, проверяют машины в сторону Макеевки, но не критичная. Ситуацию спасает то что сегодня суббота. Что было бы в будний день...».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.