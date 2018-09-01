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CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
01.09.2018 07:28
"Ташкента" не удалось спасти несмотря на то, что медики Донецкого ожогового центра оперировали боевика несколько часов подряд.
Террорист умер вчера 31 августа в 22:00. В "ДНР" эту информацию скрывают, и заявляют, что боевик жив и даже пришел в себя, передает "Диалог.UA".
О смерти соратника Захарченко "Апострофу" сообщили информированные источники из оккупированного Донецка. Собеседник издания, лично знавший "министра доходов и сборов" подтвердил, что Тимофеев умер в больнице, куда его привезли после ранения.
Он скончался в 22:00", - сообщил собеседник. Информация о смерти Тимофеева уже есть и на "Миротворце". "Тимофеев был ликвидирован российскими спецслужбами", - подчеркивается в сообщении.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, ранение, смерть, ликвидация, подрыв, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
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