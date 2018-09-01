Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска

01.09.2018 22:43
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска

Первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в минском процессе Ирина Геращенко заявила, что направила письма координаторам ОБСЕ в ТКГ и гуманитарной подгруппе М. Сайдику и Т.Фришу с просьбой немедленно обратиться к представителям ОРДО — разблокировать работу КПВВ.
Об этом она написала на своей странице в соцсети.
Также Ирина Геращенко отправила письмо в представительство МККК в Украине с просьбой немедленно требовать доступа в тюрьмы в оккупированном Донбассе , где массово пытают людей.
«Получила чрезвычайно тревожную информацию по оккупированного РФ Донбасса. Идут массовые задержки и аресты граждан, боевики заблокировали работу всех КПВВ, никого не выпускают с территории оккупации. Фактически, ФСБ создала сталинские заградотряды, которые сейчас загоняют в клетку миллионы людей, окружив Донецк. Город взяли в кольцо террора», — сообщила она.
Ирина Геращенко подчеркнула, что заблокирование КППВ ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе.
«Подчеркиваю, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе несет страна-оккупант РФ, чьи пропагандисты, обратите внимание, были на месте взрыва, за 2 минуты, первыми. Почти в прямом эфире передали инфо о гибели боевика, и за 20 минут уже крутили по всем каналам часовые панегирики. Эта территория нашпигована российскими военными и фсбшниками, которые планируют там свои спецоперации», — резюмировала Ирина Геращенко.
Источник Луганский радар



Теги: Донецк, Донбасс, террор, блокада, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх