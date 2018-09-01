- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
«Донецк взяли в кольцо террора»: Ирина Геращенко обратилась в ОБСЕ из-за блокирования НВФ пунктов пропуска
Первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в минском процессе Ирина Геращенко заявила, что направила письма координаторам ОБСЕ в ТКГ и гуманитарной подгруппе М. Сайдику и Т.Фришу с просьбой немедленно обратиться к представителям ОРДО — разблокировать работу КПВВ.
Об этом она написала на своей странице в соцсети.
Также Ирина Геращенко отправила письмо в представительство МККК в Украине с просьбой немедленно требовать доступа в тюрьмы в оккупированном Донбассе , где массово пытают людей.
«Получила чрезвычайно тревожную информацию по оккупированного РФ Донбасса. Идут массовые задержки и аресты граждан, боевики заблокировали работу всех КПВВ, никого не выпускают с территории оккупации. Фактически, ФСБ создала сталинские заградотряды, которые сейчас загоняют в клетку миллионы людей, окружив Донецк. Город взяли в кольцо террора», — сообщила она.
Ирина Геращенко подчеркнула, что заблокирование КППВ ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе.
«Подчеркиваю, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации в Донбассе несет страна-оккупант РФ, чьи пропагандисты, обратите внимание, были на месте взрыва, за 2 минуты, первыми. Почти в прямом эфире передали инфо о гибели боевика, и за 20 минут уже крутили по всем каналам часовые панегирики. Эта территория нашпигована российскими военными и фсбшниками, которые планируют там свои спецоперации», — резюмировала Ирина Геращенко.
Источник Луганский радар
Теги: Донецк, Донбасс, террор, блокада, КПВВ
- Кабмин даст денег на донецкий аэропорт
- Донбасские террористы обвиняют известного донецкого ученого в подрывной деятельности
- Пора готовиться к подорожанию товаров из еврозоны
- Власти утверждают, что автовокзал "Западный" начал нормально работать
- Мэра поставили на Евро-счетчик
- Донецк пытается конкурировать с Канарами
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
- Смерть летчика Волошина: полиция озвучила три версии самоубийства19:30
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Школьникам сократят время для выполнения домашних заданий19:08
- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными18:50
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Уфологи в шоке: на Луне заметили неизвестных существ18:01
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Будуть знімати з зарплати: на українців чекають три нові податки17:10
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"