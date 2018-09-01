Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"

01.09.2018 22:14

Слухи, которые разгоняли в СМИ донецкие террористы и российские пропагандисты, оказались ложными. Похоже, в оккупированном городе умышленно разгоняли панические настроения. Но правда вскоре выяснилась. Прогремевший 31 августа взрыв в центре Донецка привел к гибели главаря "ДНР" и его охранника. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек, сообщает "Диалог.UA".

Такая информация является официальной, она опубликована порталом ДАН, подконтрольному террористам "Донецкой республики" со ссылкой на данные медицинских учреждений города. Из 12 пострадавших пятеро находятся на лечении в Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака в Донецке, их жизням ничего не угрожает. Еще семеро пострадавших от взрыва получают медицинскую помощь амбулаторно. Медики особо подчеркивают: информация о "погибшем ребенке" и пятерых случаях летального исхода среди посетителей кафе "Сепар" не соответствует действительности. Кроме того, в Донецке не подтверждают информацию о гибели в результате ранения "министра доходов и сборов ДНР" Александре Тимофееве. "Ташкент" по-прежнему находится в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое. Между тем, новую версию ликвидации Захарченко озвучил "беглокомандующий армии ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков). Он уверен, что инцидент стал финалом криминальных разборок.