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Архив - Донецкая область

Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»

01.09.2018 10:58
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Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»

Жители временно оккупированной Горловки сообщают, что из Горловки в Донецк пошло «подкрепление на колесах». Кроме того, в городе ведутся тотальные проверки.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Из временно оккупированной Горловки в Донецк боевики «ДНР» отправили «подкрепление на колесах». Кроме того, в городе ведутся тотальные проверки.

Вот что пишут горловчане в соцсетях:

«Горлівка у Донецьк пішло «підкриплення» на колесах.»,
«Может, власть поделить не могут?»



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, оккупация, боевики, соцсети, проверки
 
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