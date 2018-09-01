Ликвидация Захарченко испугала боевиков: из Донецка и из Луганска массово бегут "чиновники"

01.09.2018 13:07

Из оккупированных Донецка и Луганска экстренно бегут "чиновники" террористических "республик". Испугала их гибель главаря "ДНР" Александра Захарченко. С паническим сообщением в Facebook выступил председатель "совета министров" террористической "ЛНР" Сергей Козлов.

Громкая гибель главаря террористов Захарченко показала другим ставленникам Кремля на Донбассе, что их жизнь не стоит ничего. Многие "чиновники" в экстренном режиме собрали чемоданы и убежали. Касается это не только Донецка, но и, что примечательно, Луганска. Так, о своем бегстве сообщил коллаборант Козлов. "В связи со сложившейся обстановкой в целях безопасности на некоторое время покидаю территорию Луганской народной республики", - выдал "чиновник".

Что примечательно, остальным жителям "ЛНР" он посоветовал не поддаваться панике и не выходить на улицу. Козлов далеко не единственный "чиновник" "Л/ДНР", который быстро сбежал из Донбасса после убийства главаря "ДНР". Остальным жителям "республик" эвакуироваться не дали. В "ДНР" въезд и выезд за пределы оккупированной территории оказались под запретом.