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Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление

01.09.2018 18:16
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Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление

Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" в связи с ликвидацией в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко. Громкое заявление, проясняющее мотивы ликвидации Захарченко, Лавров сделал в интервью пропагандистскому ТАСС, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что Захарченко был убит в Донецке 31 августа. Его с товарищами взорвали в кафе "Сепар", где были поминки по одиозному Иосифу Кобзону. Лавров назвал гибель кремлевского ставленника Захарченко "провокацией". Он намекнул на причастность Киева и даже озвучил цели - срыв минских соглашений, которые, с его же слов, не работают. Обвинив власти Украины, он тут же сорвал встречу "Нормандской четверки", участие РФ в которой совсем недавно анонсировал лично агрессор Владимир Путин. "В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах", - выдал представитель путинского режима. Стоит отметить, что в террористической "ДНР" в связи с ликвидацией Захарченко уже анонсировали большое наступление. Есть подозрение, что Кремль убийство хочет использовать для эскалации ситуации на Донбассе.



Теги: Донбасс, ликвидация, мотивация, Лавров, Захарченко
 
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