- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление
Глава МИД РФ Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" в связи с ликвидацией в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко. Громкое заявление, проясняющее мотивы ликвидации Захарченко, Лавров сделал в интервью пропагандистскому ТАСС, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что Захарченко был убит в Донецке 31 августа. Его с товарищами взорвали в кафе "Сепар", где были поминки по одиозному Иосифу Кобзону. Лавров назвал гибель кремлевского ставленника Захарченко "провокацией". Он намекнул на причастность Киева и даже озвучил цели - срыв минских соглашений, которые, с его же слов, не работают. Обвинив власти Украины, он тут же сорвал встречу "Нормандской четверки", участие РФ в которой совсем недавно анонсировал лично агрессор Владимир Путин. "В нынешней ситуации невозможно разговаривать о ближайших встречах", - выдал представитель путинского режима. Стоит отметить, что в террористической "ДНР" в связи с ликвидацией Захарченко уже анонсировали большое наступление. Есть подозрение, что Кремль убийство хочет использовать для эскалации ситуации на Донбассе.
Теги: Донбасс, ликвидация, мотивация, Лавров, Захарченко
- Рада Балаклійського району виділила кошти на ліквідацію наслідків пошкоджень
- Дончан избавят от ловушки "Западного" автовокзала
- Новый "груз 200": в "ДНР" ликвидировали пропавшего 18 лет назад без вести на Северном Кавказе террориста Борисова
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Совета больше нет
- Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- На Донбасс идет похолодание17:47
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко