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Архив - Донецкая область

На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют

01.09.2018 11:39
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На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют

С раннего утра въезд в Донецк перекрыты — на постах собираются гигантские очереди.

Об этом пишут очевидцы в социальных сетях:

«6.53 Уже на мотеле очередь из и в Донецк», — написал пользователь.

Также дончане сообщают, что до поздней ночи на Мотеле и в районе Широкого, где тоже расположен пост боевиков, длились проверки — обыскивались все машины.

Источник: donpress.com



Теги: Донецк, Донбасс, обыск, боевики, пункт пропуска, соцсети, очереди, проверки
 
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