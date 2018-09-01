На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют

01.09.2018 11:39

С раннего утра въезд в Донецк перекрыты — на постах собираются гигантские очереди.

Об этом пишут очевидцы в социальных сетях:

«6.53 Уже на мотеле очередь из и в Донецк», — написал пользователь.

Также дончане сообщают, что до поздней ночи на Мотеле и в районе Широкого, где тоже расположен пост боевиков, длились проверки — обыскивались все машины.

Источник: donpress.com