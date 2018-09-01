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Архив - Донецкая область

Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление

01.09.2018 15:10
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Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление

Представитель "оперативного командования" террористической "ДНР" одиозный Эдуард Басурин 1 сентября анонсировал очередное наступление ООС. Москва может использовать ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко, чтобы возобновить кровопролитие на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что в пятницу, 31 августа, в Донецке был убит Захарченко. Его взорвали в ресторане "Сепар". Уже на следующий день Басурин заявил о якобы подготовке бойцами ООС наступления. Названы даже конкретные дата и место - 14 сентября на мариупольском направлении. Информация об экстренном развертывании ударной группировки ООС под Мариуполем появились еще 31 августа, когда труп Захарченко еще не успел остыть.
Примечательно, что в МИД РФ убийство главаря "ДНР" Захарченко уже назвали разрывом минских соглашений. Это вкупе с анонсами наступления Басурина рождает серьезные опасения. Есть большая вероятность, что произошедшее будет использовано Кремлем для активизации боевых действий на Донбассе. Ранее об этом уже предупреждал волонтер Гай



Теги: Донбасс, гибель, Захарченко, наступление
 
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