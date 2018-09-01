- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отверг возможность контакта российского лидера с новым главарем боевиков "ДНР" Дмитрием Трапезниковым. Об этом он заявил в комментарии российским информационным агентствам, отвечая на вопрос местных СМИ.
Песков утверждает, что в графике российского президента Путина на данный момент не запланированы контакты с исполняющим обязанности руководителя так называемой "ДНР" после убийства Захарченко в Донецке. "Нет, сейчас не планируется", - заявил представитель Путина представителям СМИ в Сочи в субботу, отвечая на соответствующий вопрос. Песков также отметил, что убийство Захарченко в столице Донбасса является провокацией и может вызвать повышение градуса конфликта на оккупированной территории. Путин сегодня находится в Сочи, где планирует провести встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Каких-то других контактов не планируется", - заявил Песков.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Донбасс, Путин, переговоры, ДНР
- Брюссель довел Путина до бешенства, заявив, что «игра закончена»
- Что Путин требовал от Меркель и Олланда
- Кравчук: "Я критикую минские соглашения и считаю, что это путь в никуда"
- Про що говорили Путін і Макрон по телефону
- Путин и Макрон настроились на серьезный разговор об Украине
- Источники слили информацию о тайных телефонных разговорах между Порошенко и Путиным
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Боевики «ДНР» в Горловке задерживают людей16:31
- Переговоры Путина с новым главарем "ДНР" после убийства Захарченко: Песков сделал заявление16:13
- Боевики «ДНР» перекрыли «границу» с «ЛНР»15:26
- Оккупант готовится по полной использовать гибель Захарченко: на Донбассе анонсировано большое наступление15:10
- Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко20:55
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- Под угрозой окажется вся Европа: экологическая катастрофа нависла над Донбассом, пугающий прогноз19:56
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- В школах «ДНР» вместо математики добавляют часы НВП18:50
- Мотивы ликвидации Захарченко проясняются: Лавров сделал обличительное заявление18:16
- На Донбасс идет похолодание17:47
- В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой17:31
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО16:48
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Только не пугайтесь: медики ввели новые нормы артериального давления20:40
- Можно ли есть пищу, которая начала плесневеть?13:37
- В Украине запретили важную вакцину из-за русского языка09:50
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 201808:45
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко