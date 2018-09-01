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Почему РФ не признает дипломы “ДНР”
И снова хочу затронуть тему высшего образования на Донбассе, а также за его пределами. Не однократно в социальных сетях можно наблюдать посты негодования обманутых выпускников ВУЗов “республик” и их возмущенных родителей.
Речь идет о том, что студенты, которым обещали выдать российские документы о высшем образовании, остались обманутыми властями непризнанных республик и получили фэйковые дипломы недороссии. Несмотря на то, что за это образование они заплатили немалые деньги, эти бумажки с гербом псевдореспублики можно приравнять к нулю или же просто выбросить на мусорку.
“Власти”, дабы показать свою значимость перед кремлёвскими хозяевами и “замылить” глаза молодому поколению преимуществами образования в непризнанной республике, использовали уловку призрачных перспектив поступления в ВУЗы России. Всем студентам и абитуриентам пообещали выдавать, даже не один диплом, а целых два: внутренний “республиканский” и внешний российских ВУЗов.
По такому случаю, чтобы выдавать российские дипломы, “властиреспублик”даже приняли закон о высшем образовании, хотя в этом законе даже и словом не обмолвились о российских дипломах.
Но как только дело дошло до окончания вуза и получения заветных дипломов, двери “министерства ДНР” оказались закрыты перед выпускниками вузов “республики”.
“Дочь закончила 5-й курс, диплом уже написала и сдала.Дозвониться на горячую линию или в приемную невозможно.Пришлось самой идти в министерство образования, но получила от ворот поворот: министр не принимал 2 недели, народу собралось много, ждите еще 2 недели, дипломы будут осень. А сРостовом конкретно обманули, сказали, что через полгода!!! Да за полгода неизвестно, что произойдет, учитывая обстановку в республике, еще и переписывать придется, если вообще их в Ростове потом примут?! Что это за обман?!” – жалуется в соц сетях мама студенткиЕлена.
Но главной проблемой выпускников оккупированных территорий Донбасса стали дипломы ОРДЛО, что не котируются и не признаются в Украине, не говоря о Европе, а даже на территории самой же России. Более того много российских ВУЗов специально отвергают просьбы “властей республик” о выдаче дипломов, дабы не ставить под угрозу свою репутацию.
Те выпускники, которым “посчастливилось” получить долгожданный документ с российских ВУЗов, пусть не спешат радоваться работе в РФ. Так как в России с 2013-го года работает специальная автоматизированная система формирования федерального реестра документов об образовании, с помощью которой можно проверить подлинность диплома. Все документы, выданные выпускникам псевдореспублик, в эту базу не занесены. Полученные бланки дипломов были просто заполнены от руки… вот тебе, получай “липовый” диплом РФ!
Так же власти Кремля не “горят” желанием выдавать дипломы студентам или признавать эти дипломы, по причине того, что и в самой России хватает своих выпускников, которым дальше нужно работать. Зачем им выпускники с “ЛДНР”, если своя биржа труда переполнена желающими получить хоть какую-то работу. Им конкуренция не нужна.
Будущим студентам Донбасса, учитывая горький опыт, в очередной раз стоит задуматься, привлекают ли их такие “перспективы” высшего образования в недореспублике?
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, образование, студенты, ВУЗ, диплом, ДНР, ЛНР, соцсети, РФ
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