«Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит

01.09.2018 13:43

В российских СМИ сообщают о том, что убили последнего подписанта Минских соглашений и никто не вспоминает о том, что где-то на территории РФ должен находится другой подписант - бывший главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Андрей Дихтяренко.

"Так, стоп-стоп. Вот он, момент истины.

По российским медиа стоит вселенский стон, мол, убили последнего подписанта Минских соглашений, все пропало.

И никто не вспоминает, что ВРОДЕ БЫ где-то в России ДОЛЖЕН находиться живой-здоровый другой подписант Минска Игорь Венедиктович Плотницкий который ЯКОБЫ преспокойно уехал из Луганска в ноябре прошлого года после путча.

По телику кого только не включают: Жириновского, Зюганова - но только не бывшего главаря "ЛНР". Согласитесь, это странно.

Покажите же Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых", - сказано в сообщении.