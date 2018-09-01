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«Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит

01.09.2018 13:43
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«Покажите Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых!» Известный журналист уверен, что Плотницкий также убит

В российских СМИ сообщают о том, что убили последнего подписанта Минских соглашений и никто не вспоминает о том, что где-то на территории РФ должен находится другой подписант - бывший главарь группировки "ЛНР" Игорь Плотницкий.
Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист Андрей Дихтяренко.
"Так, стоп-стоп. Вот он, момент истины.
По российским медиа стоит вселенский стон, мол, убили последнего подписанта Минских соглашений, все пропало.
И никто не вспоминает, что ВРОДЕ БЫ где-то в России ДОЛЖЕН находиться живой-здоровый другой подписант Минска Игорь Венедиктович Плотницкий который ЯКОБЫ преспокойно уехал из Луганска в ноябре прошлого года после путча.
По телику кого только не включают: Жириновского, Зюганова - но только не бывшего главаря "ЛНР". Согласитесь, это странно.
Покажите же Плотницкого! Или признайтесь, что его нет в живых", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, убийство, ЛНР, Плотницкий
 
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