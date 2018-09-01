- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
Потеря одного не имеет значения: В «ЛНР» сделали заявление по убийству Захарченко
Убийство «главы ДНР» Александра Захарченко не повлияет на процесс мирного урегулирования. Об этом сегодня, 1 сентября, заявили руководители «ЛНР», передают местные интернет-ресурсы.
Исполняющий обязанности «министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко не повлияет на Минские договоренности.
«Об этом говорить, я думаю, смысла нет. Минские соглашения – это единственный инструмент, который сейчас есть для мирного урегулирования, и то, что один выбыл из строя, не значит, что строй не сомкнется и не пойдет вперед», – заявил Дейнего.
При этом исполняющий обязанности «главы ЛНР» Леонид Пасечник отметил, что убийством «главы ДНР» Александра Захарченко «Киев пытается сорвать Минские соглашения».
«Мы в любом случае остаемся верными Минским соглашениям, наша политика направлена именно в этом направлении. Мы, в любом случае, настроены решать конфликт за столом переговоров», – сказал Пасечник.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что убийство «главы ДНР» Александра Захарченко обнуляет смысл Минских соглашений.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, ЛНР, Захарченко, заявление
- "Россия - это последнее, о чем думает шахтер в "ДНР": сколько стоит "откосить" в оккупированном Донецке от военных сборов – подробности
- Захарченко: «В Вашингтоне не дают команду „фас“ на развязывание войны»
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко
- Главари ДНР и ЛНР заказали друг друга
- Главарь "ДНР" Захарченко заявил, что боевики на Донбассе не намерены прекращать боевые действия
- Бывший главарь боевиков обвинил Плотницкого и Захарченко в "отстреле конкурентов"
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
- Смерть летчика Волошина: полиция озвучила три версии самоубийства19:30
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Школьникам сократят время для выполнения домашних заданий19:08
- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными18:50
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Уфологи в шоке: на Луне заметили неизвестных существ18:01
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Будуть знімати з зарплати: на українців чекають три нові податки17:10
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"