Прощание с Захарченко состоится прямо в Горловке

01.09.2018 12:57

«Мэр» временно оккупированной Горловки Иван Приходько пообещал жителям города, «желающим проститься» с главарем «ДНР» Захарченко, организовать «прощание» прямо в городе. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Через социальные сети «мэр» Горловки Иван Приходько обратился к жителям временно оккупированной Горловки сначала пообещав организовать доставку «желающих проститься» с главарем «ДНР» Александром Захарченко в Донецк, а затем пообещал обеспечить «прощание» прямо в городе, возле здания «администрации»: «Друзья, возле администрации установлено место для прощания с Главой Республики. Кто не сможет поехать в Донецк, может это сделать в Горловке».

Неизвестно, чем вызвана организация «места прощания» — то ли слишком большим количеством «желающих», то ли полным их отсутствием. Бюджетников пока не оповещали о необходимости добровольно-принудительно ехать в Донецк.