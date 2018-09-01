В Донецке арестованы люди, город взят в кольцо военной техникой

01.09.2018 17:31

За прошедшую ночь в оккупированном Донецке арестованы, как минимум, двое граждан в связи с убийством Захарченко. Об этом в Facebook сообщил правозащитник, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский.

По его информации, к задержанным явились ночью прямо в квартиру. Все ближайшее окружение Захарченко пытается срочно покинуть «территорию ДНР».

«Переодеваются в гражданское и пытаются скрыться», — пишет Павел.

Также он сообщает, что весь Донецк окружен военной техникой. Все подразделения «армии ДНР» находятся в боевой готовности.

«Такая обстановка, по информации источников в НВФ „ДНР“, продлится 3 дня», — уточнил правозащитник.

Источник ДонПресс.