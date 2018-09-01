В Донецке продают школьные тетради с текстом гимна РФ на обложке

01.09.2018 08:14

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах на «школьных ярмарках» продают тетради с текстом гимна РФ на обложке.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донетчины возмущены тем, что на «школьных ярмарках» продаются тетради с текстом гимна РФ на обложке. Притом это «тонкие» тетради, в которых чаще всего пишут ученики младших классов школы. Таким образом детям, находящимся на временно оккупированных территориях, оккупационные «власти» ломают психику.

Дончане подтверждают это сообщение фотографиями и возмущенными репликами:

«Донецк Даже не дырогимн на тетрадках для малышей в продаже, а мокшанский. Навезли из залесья(((».