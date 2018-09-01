В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе

01.09.2018 10:22

С предложением немедленно признать на государственном уровне псевдо-рспублики выступил глава комитета по делам стран СНГ Калашников. Он пугает Украину "страшной местью" со стороны донецких бандитов.

В интервью российском изданию "МК" глава комитета по делам стран СНГ Леонид Калашников прокомментировал ликвидацию главного донецкого сепаратиста. Калашников "не сомневается", что Александр Захарченко был убит по приказу из Киева и уверяет: сепаратисты "не забудут, не простят" потери своего главаря. Об этом сообщает "Диалог.UA.

Российский политик уверен, что в смерти Захарченко был заинтересован Киев, которому, якобы, хотелось, что бы к власти в Донецке пришел более покладистый персонаж. Также он опроверг "слухи" о внутриклановых разборках в бандитской республике, жертвой которых мог пасть главарь "ДНР". Леонид Калашников, не забывая напоминать, что к войне на востоке Украины Москва "не имеет отношения", все же намекает на обострение конфликта. Якобы террористы "республики" готовы мстить за своего главаря.

Он также выразил мысль, что теперь-то после смерти Захарченко можно ставить жирный крест на Минских договоренностях. Калашников уверен, что теперь Россия просто обязана признать "ДНР" и "ЛНР".