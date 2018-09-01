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В Госдуме РФ требуют признать "Л/ДНР" из-за убийства Захарченко и пугают обострением конфликта на Донбассе
С предложением немедленно признать на государственном уровне псевдо-рспублики выступил глава комитета по делам стран СНГ Калашников. Он пугает Украину "страшной местью" со стороны донецких бандитов.
В интервью российском изданию "МК" глава комитета по делам стран СНГ Леонид Калашников прокомментировал ликвидацию главного донецкого сепаратиста. Калашников "не сомневается", что Александр Захарченко был убит по приказу из Киева и уверяет: сепаратисты "не забудут, не простят" потери своего главаря. Об этом сообщает "Диалог.UA.
Российский политик уверен, что в смерти Захарченко был заинтересован Киев, которому, якобы, хотелось, что бы к власти в Донецке пришел более покладистый персонаж. Также он опроверг "слухи" о внутриклановых разборках в бандитской республике, жертвой которых мог пасть главарь "ДНР". Леонид Калашников, не забывая напоминать, что к войне на востоке Украины Москва "не имеет отношения", все же намекает на обострение конфликта. Якобы террористы "республики" готовы мстить за своего главаря.
Он также выразил мысль, что теперь-то после смерти Захарченко можно ставить жирный крест на Минских договоренностях. Калашников уверен, что теперь Россия просто обязана признать "ДНР" и "ЛНР".
Теги: Россия, Донбасс, признание, Госдума, ДНР, ЛНР, Калашников, Захарченко, РФ, Минские соглашения
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