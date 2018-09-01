Вхождение "ДНР" в состав России: новый главарь "ДНР" Трапезников выступил с первым заявлением

01.09.2018 11:20

Новый главарь боевиков "ДНР" Дмитрий Трапезников сделал первое заявление. По его словам, "республика" не изменит курс и будет продолжать пытаться войти в состав России.

Об этом сообщают подконтрольные боевикам информационные агентства в Донецке, передает dialog.ua.

"Неизменным остается и наш внешнеполитический курс – интеграция с Российской Федерацией", - заявил наемник. Трапезников утверждает, что так называемые "власти" "ДНР" все еще надеются на сохранение перспектив "присоединения к большой России".

Журналисты отмечают, что новый главарь террористов был рожден в российском Краснодаре, однако в начале восьмидесятых переехал жить в Донецк.

Ранее об интеграции в состав России не раз заявлял Захарченко, однако Москва дала понять, что не намерена включать в свой состав разрушенный и разграбленный российскими наемниками регион, а попытается через включение оккупированной части Донбасса в состав Украины контролировать Киев.