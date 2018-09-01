Жители Донецка не хотят поминать убитого Захарченко: кадры с места смерти главаря "ДНР". ВИДЕО

01.09.2018 16:48

После того как в ОРДО в связи с убийством Захарченко ввели чрезвычайное положение, на донецких улицах людей немного. Возле кафе "Сепар" выставлена охрана, машины полиции, территория до сих пор в оцеплении, передает "Диалог.UA".

Сюда полицаи пускают только представителей пропагандистских СМИ и тех, кто желает возложить цветы к месту ликвидации уничтоженного главаря. Однако последних, по всей видимости, не много.

Сейчас на тротуаре возле кафе лежит всего с десяток букетов, которые утром 1 сентября принесли самые ярые "ватники" и сторонники ликвидированного Захарченко.

Кстати, данное кофе было своеобразной резиденцией террориста, его содержал экс-охранник боевика по фамилии Костенко. Захарченко почти каждый день сюда приезжал на обед, собирал друзей и "важных" боевиков из "ДНР".