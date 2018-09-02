- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения
Как передает replyua.net, в сеть попала информация, что к убийству главаря «ДНР» могут быть причастны приближенные люди террориста и даже его друзья. Об этом рассказало издание «Коммерсант».
По их данным, ликвидировать лидера террористической организации было не просто, а о том, по каким маршрутах он передвигается было известно только самым приближенным к нему людям. Впрочем, это не помешало убрать Захарченко и точно узнать, что в определенное время боевик прибудет в кафе «Сепар», которое расположено в центре Донецка. По данным так называемых «правоохранительных органов ДНР», взрывчатка находилась в торшере или люстре кафе, а в действие была приведена с помощью телефонного звонка.
Издание также отмечает, что само кафе, где произошло покушение, принадлежит начальнику охраны главы «ДНР». Сообщается, что здание тщательно охранялось, а человек, который привел в действие взрывное устройство, должен был находиться неподалеку и наблюдать за приходом туда Александра Захарченко. Напомним, покушение на главу «ДНР» произошло 31 августа. Во время посещения кафе «Сепар» сработало взрывное устройство, которое смертельно ранило Захарченко. Местные СМИ тогда оперативно сообщили, что лидер террористов получил минно-взрывную травму головы. Умер он в больнице, куда его доставила с места происшествия его личная охрана.
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
- Аброськин рассказал, как боевики похитили и убили юную горловчанку
- В рядах гибридной армии России сразу два "двухсотых" - морги в "ЛНР" и ДНР" пополнились защитниками "рус***го мира"
- Мнение: войну на Донбассе можно закончить "только полным уничтожением орков"
- Кто «замочит»Захарченко? - журналист-аналитик
- Аналитики рассказали, кто причастен к ликвидации "высокопоставленных" боевиков "ДНР"
- Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности 16:50
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко16:18
- Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий16:00
- "Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист13:37
- Александра Захарченко могли убить приближенные к нему люди: в сеть попали новые подробности громкого покушения13:20
- Смерть летчика Волошина: полиция озвучила три версии самоубийства19:30
- Длинные вереницы автобусов: людей везли на похороны Захарченко из окрестных городов19:20
- Школьникам сократят время для выполнения домашних заданий19:08
- На админгранице с Крымом оккупанты создают очереди и усиливают посты военными18:50
- Возврат пенсионных долгов: Новая попытка Кабмина сэкономить на переселенцах18:35
- «Отделался легким испугом». Раненый «Ташкент» дал первое интервью о случившемся18:17
- Уфологи в шоке: на Луне заметили неизвестных существ18:01
- Пересечение линии разграничения: Что больше всего беспокоит людей17:45
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко17:28
- Будуть знімати з зарплати: на українців чекають три нові податки17:10
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Коричневые липкие выделения: украинцам показали, чем их травят под видом сезонных деликатесов15:53
- Чем опасна децентрализация отопления! Пример Рубежного14:19
- Убийство Захарченко: Российские политики резко заговорили, что Украина начнет наступать. Я боюсь обратного, - Дихтяренко13:59
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Через полгода! Старец-предсказатель назвал дату начала Третьей мировой войны
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- CМИ: раненый при подрыве Захарченко "министр" Тимофеев не выжил – громкие подробности смерти "Ташкента"
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"