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"Или признайтесь, что Плотницкого нет в живых": в РФ, похоже, проговорились, какая участь постигла экс-главаря "ЛНР" - журналист
Заявления российских политиков о том, что после смерти террориста Александра Захарченко, которого сегодня 2 сентября с помпой хоронят в оккупированном Донецке, не осталось ни одного подписанта Минских соглашений, может быть свидетельством того, что сбежавшего из Луганска экс-главаря Игоря Плотницкого на самом деле нет в живых.
На это обратил внимание украинский журналист Андрей Дихтяренко в Facebok, передает "Диалог.UA". Журналист отмечает, россияне тиражируют в медиа-пространстве комментарии по поводу смерти Захарченко от разных одиозных политиков вроде Жириновского, Зюганова и им подобных. Но нигде нет Плотницкого, который пришел к "власти" в своей псевдо-республике почти одновременно с Захарченко. Впрочем, россияне лукавят.
Александр Захарченко длительное время был единственным подписантом, который занимал ту же должность, что и на момент подписания документа. А под ним, кроме подписей Захарченко и Плотницкого, стоят подписи тогдашнего посла РФ на Украине Михаила Зурабова, предсталявшего ОБСЕ посла Хайди Тальявини и второго президента Украины Леонида Кучмы. Все эти люди по сей день живы-здоровы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, убийство, ДНР, ЛНР, Захарченко, Плотницкий
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