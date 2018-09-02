Как оформить наследство родственника, умершего на неподконтрольном Донбассе: Алгоритм действий

02.09.2018 16:00

Оформление наследства умершего на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса имеет свои особенности. О том, куда обращаться, в какие сроки, с какими документами, разъяснили в Общественной организации «Донбасс-SOS».

Так, наследование – это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). То есть наследование – это процесс, тогда как наследство – это определенные права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент смерти и не прекратились вследствие его смерти.

Под наследством стоит подразумевать не только недвижимость, которая осталась на временно неподконтрольной территории, но и движимое имущество, недополученную пенсию, вклады в банках, а также личные неимущественные права.

При оформлении наследства важно понимать следующее:

время и место открытия наследства;

к какому нотариусу обращаться;

что означает принятие наследства и отказ от его принятия, какие наследники считаются такими, что приняли наследство «автоматически»;

срок подачи заявления о принятии наследства, в том числе что делать если он пропущен;

когда выдается свидетельство о праве на наследство.

Согласно ст. 1220 Гражданского кодекса Украины временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим.

Документом, который подтверждает факт смерти лица, является свидетельство о смерти, которое выдается органами регистрации актов гражданского состояния (РАГС).

Важно: Если человек умер на временно неподконтрольной территории, свидетельство о смерти должно быть оформлено украинского образца.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В случае, если последним местом жительства наследодателя был населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют не в полном объеме свои полномочия, местом открытия наследства является место подачи первого заявления нотариусу.

По общему правилу за оформлением наследства следует обращаться к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, местом открытия наследства является местонахождение недвижимого имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого имущества – местонахождение основной части движимого имущества.

Но, если последним местом проживания наследодателя была временно неподконтрольная территория, в том числе если недвижимое имущество или основная его часть, либо основная часть движимого имущества находится на этой территории, обращаться можно к любому нотариусу.

Таким образом, во втором случае вы можете обратиться к любому нотариусу в любом населенном пункте Украины. При этом это может быть как государственный нотариус, так и частный.

Согласно Гражданскому кодексу Украины процедура принятия наследства зависит от факта совместного проживания наследника с умершим на день его смерти. А именно:

1. Если наследник постоянно проживал совместно с наследодателем на день его смерти – он считается таким, что принял наследство «автоматически».

В этом случае важно обратить внимание на следующее:

факт совместного проживания должен быть подтвержден документально. Например, одинаковой регистрацией места проживания («пропиской») в паспорте; справками внутренне перемещенного лица (ВПЛ); решением суда о совместном месте проживания; домовой книгой, и другими документами. Учитывая то, что есть трудности в подтверждении информации о совместном проживании на временно неподконтрольных территориях, помимо указанных выше документов наследником может подаваться нотариусу соответствующее заявление;

заявление о принятии наследства в таком случае подавать не нужно;

к нотариусу следует обратиться уже по истечению 6 месяцев со дня смерти наследодателя для получения свидетельства о праве на наследство;

если наследник, который проживал совместно с наследодателем, не желает принимать наследство, он должен подать нотариусу заявление об отказе от принятия наследства. Отказаться от наследства может как наследник по закону, так и наследник по завещанию. Заявление об отказе от принятия наследства подается нотариусу в течении 6 месяцев с дня смерти наследодателя. Лицо, подавшее заявление о принятии наследства, может отозвать ее в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя;

малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство независимо от факта совместного проживания и наличия подтверждающих документов.

2. Если наследник не проживал совместно с наследодателем на день его смерти или отсутствуют подтверждающие документы.

В такой ситуации алгоритм действий выглядит следующим образом:

наследник (как по закону, так и по завещанию) должен обратиться к нотариусу в течении 6 месяцев со дня смерти наследодателя и подать заявление о принятии наследства;

если заявление не было подано в течении 6 месяцев, наследник считается таким, что не принял наследство;

если наследник, который пропустил срок, желает принять наследство, он может это сделать в случае: наличия письменного согласия об этом всех других наследников, которые приняли наследство; назначения судом дополнительных сроков, достаточных для подачи заявления о принятии наследства.

Важно: Заявление о принятии наследства подается наследником лично. Такое заявление также может быть направлено нотариусу почтой. Но в этом случае подлинность подписи лица на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Срок подачи нотариусу заявления о принятии наследства – 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

С заявлением о принятии наследства необходимо обращаться к нотариусу только в ситуации, описанной выше в п. 2.

Исходя из практики, часто срок пропускается по уважительным причинам, например, невозможность выехать с временно неподконтрольной территории по состоянию здоровья либо по семейным обстоятельствам. Также распространенные случаи, когда наследник был уверен, что принял наследство «автоматически», но документов, подтверждающих совместное проживание нет или недостаточно.

Если срок для подачи заявления о принятии наследства пропущен, нотариус выдает отказ в совершении нотариального действия. В таком случае наследник должен обратиться в суд с иском о назначении дополнительного срока, достаточного для подачи заявления о принятии наследства.

В соответствии с требованиями ч. 6 п. 24 Постановления Пленума Верховного суда Украины от 30 мая 2008 года №7 «О судебной практике по делам о наследовании», решая вопрос об определении дополнительного срока, суд исследует уважительность причин пропуска срока для принятия наследства. При этом необходимо исходить из того, что уважительными являются причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение этих действий.

Общественники отмечают, что проведение антитеррористической операции (АТО), временная оккупация могут быть уважительными причинами. Учитывая эти обстоятельства, суд может назначить дополнительный срок, достаточный для принятия наследства.

Свидетельство выдается нотариусом по истечению 6 месяцев со дня смерти наследодателя.

Важно: Срок получения свидетельства о праве на наследство не ограничен. При этом общественники отмечают, что на каждый объект, который входит в состав наследства (недвижимость, недополученная пенсия, автомобиль и т.д.) выдается отдельное свидетельство о праве на наследство.

Учитывая все вышеизложенное, алгоритм оформления наследства умершего на временно неподконтрольной украинской власти территории следующий: