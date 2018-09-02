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Медведчук после убийства Кремлем своего "лучшего друга" Захарченко срочно с вещами вылетел в Москву – громкие подробности
Медведчук на принадлежащем ему самолете Falkon 900 утром воскресенья, 2 сентября, отправился в Москву. Кум Путина вылетел из Жулян в 9:32. Об этом рассказала в соцсети Facebook украинская журналистка Татьяна Высоцкая предположив, что возможно Кремль готовит очередную ловушку для Украины, передает "Диалог.UA".
К слову сказать, в Москве, а также в оккупированном Донецке сегодня похоронили двух одиозных фигур, так называемых сторонников "Новороссии", горячо поддерживающих оккупацию Донбасса и идеи "русского мира" – певца Кобзона и террориста Захарченко. Журналистка допускает, что уничтожение террориста Захарченко может говорить о том, что Москва намерена ОРДЛО "вернуть" Украине еще до выборов.
Но при этом Кремль будет делать все, чтобы этот процесс произошел именно на условиях Москвы со всеми вытекающими для Украины из этого негативными последствиями. Кстати Медведчук, не раз "козырял" тем, что он может "много сделать" и для Донбасса в том числе, так как имеет непосредственный выход на своего кума Путина. Журналистка добавляет, что возвращение Донбасса на условиях Путина – угроза для Украины, вплоть до уничтожения украинской государственности.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, убийство, Кремль, Захарченко, Медведчук
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