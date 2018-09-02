- В Горловке боевики «ДНР» вводят порядки, как в 2014 году09:30
- Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко08:30
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства07:46
- «Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»07:25
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры 07:10
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена
Сегодня, 2 сентября, представители «ДНР» задержали двух мужчин в пункте пропуска на линии разграничения и отправили их в комендатуру. Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лисянский, передает «Укринформ».
«Утром двух мужчин задержали и отправили в комендатуру. Сейчас "отработали" Донецк, теперь отрабатывают другие части ОРДО, чтобы, как они говорят, "поймать диверсантов". Это они так работают», – отметил он.
Лисянский уточнил, что сейчас на всех КПВВ наплыв людей уменьшился, ведь «люди хотят пересидеть дома и пытаются не выезжать никуда».
«Мужчин обычно отправляют в комендатуры местные, там более тщательным образом присматривают и "рекомендуют" – ехать или не ехать. Я сам могу говорить не обо всем количестве задержанных, их может быть намного больше. Утром был на линии разграничения, и мне сообщили местные жители о по меньшей мере двух задержанных», – отметил представитель омбудсмена.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, задержание, ДНР, линия разграничения, КПВВ
- Отказаться от угля, запретить переход линии разграничения - Жебривский высказался по поводу полной блокады "ЛДНР"
- Боевики «ДНР» за выходные дни задержали почти 240 человек
- В Славянске задержали скрывавшуюся там террористку "ДНР"
- Появились официальные данные о задержаниях на донбасских КПВВ
- Убийство Моторолы: среди членов движения Misanthropic Division нет задержанных в "ДНР"
- Задержан 20-летний боевик
- В Горловке боевики «ДНР» вводят порядки, как в 2014 году09:30
- Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко08:30
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства07:46
- «Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»07:25
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры 07:10
- Оккупанты ударили из гранатометов: у ВСУ пятеро раненых22:04
- На линии разграничения НВФ «ДНР» задержали двух человек, – представитель омбудсмена21:45
- Ташкент заговорил: "В "ДНР" начинается тяжелая борьба и передел"20:45
- В ОРДО сообщили о прибытии на Донбасс «американских и канадских военных»20:33
- ОСТОРОЖНО! В ДНР ужесточили наказание за нарушение комендантского часа20:15
- В Горловке боевики «ДНР» вводят порядки, как в 2014 году09:30
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- С участием Украины и НАТО: в Грузии начались масштабные военные учения09:00
- Порошенко поручил подготовить документы о расторжении дружбы с РФ08:45
- Эксперт рассказал, сколько готовили операцию по устранению Захарченко08:30
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Спасатели предупредили украинцев о высочайшем уровне опасности до 4 сентября08:00
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства07:46
- «Вопрос не стоит»: в ОРДО прокомментировали возможность «выборов в республике»07:25
- Разгадка тайны близка: на кладбище по просьбе родителей приоткрыли гроб с телом Захарченко – кадры 07:10
- Какие болезни человека лечит кошка09:17
- Как помочь ребенку привыкнуть к школьному графику08:15
- Медики рассказали, какие болезни можно лечить фруктотерапией21:15
- Как использовать смартфон без вреда для здоровья14:45
- Лікарні без лікарів: Супрун вводить чергове «покращення»14:10
- Энергетические вампиры по знакам зодиака10:47
- Почему нельзя носить чужие вещи и украшения10:20
- Кто и зачем убил главаря «ДНР» Захарченко? ВИДЕО20:25
- В Оппозиционном блоке выясняют кого выдвинуть кандидатом на выборы президента19:23
- Когда немного не успел: раскрыта тайна смерти Захарченко17:15
- Из Горловки в Донецк пошло «подкрепление»
- Оккупированный Донецк полностью перекрыт на въезд и выезд. Не выехать даже в Россию
- На въезде в Донецк со стороны Мотеля огромная очередь. Всех проверяют
- Предупреждение горловчанам: в городе обыски
- Украинцам повысят зарплаты и пересчитают пенсии: когда и на сколько разбогатеем
- Череда смертей в России: вслед за Кобзоном умерли академик, известный актер и муж Матвиенко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- Целью был не Захарченко: в Кремле "всплыл" громкий инсайд о смерти главаря "ДНР"
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Донецкие врачи прокомментировали информацию о гибели ребенка от взрыва в кафе "Сепар"