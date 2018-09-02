Ни адвокатов, ни связи с близкими: кто стоит за арестами и пытками людей в "ДНР" по делу Захарченко

02.09.2018 09:45

В рамках расследования ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко, которое курирует "оперативный штаб МГБ", уже пострадали более десяти задержанных.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский констатировал, что в рамках расследования по делу убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко есть новости, передает "Диалог.UA". "За всеми арестами и задержаниями людей в Донецке и ОРДО после смерти Захарченко, стоит "Оперативный Штаб МГБ "ДНР", который был создан для "расследования" смерти Захарченко", - отметил он. В частности, сейчас по делу проходит уже две "диверсионно-разведывательные группы в составе 14 человек".

Более того, четыре человека уже признались "в сотрудничестве" с Украиной. "Показания выбивали. Поставлена задача, после похорон Захарченко объявить об успешном завершении расследования дела", – написал он. По словам Лисянского, "адвокатов "ДНР" и родственников в СИЗО Донецка не допускают.



Источник: www.dialog.ua